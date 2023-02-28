Goteh Ntignee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goteh Ntignee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goteh Ntignee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goteh Ntignee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goteh Ntignee 10 Mayıs 2002 tarihinde Kpomassè şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya,Kanada uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goteh Ntignee Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballsportfabrik yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Goteh Ntignee'nin Cavalry FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Goteh Ntignee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gotteh10/

Goteh Ntignee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goteh Ntignee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Goteh Ntignee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goteh Ntignee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2020 yılında Lok Leipzig

31 Ocak 2022 yılında FC Grimma

10 Ağustos 2022 yılında Cavalry FC

Goteh Ntignee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goteh Ntignee şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.