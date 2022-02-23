Gotlar ne demek, TDK'ya göre Gotlar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gotlar ne demek? Gotlar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Gotlar kelimesi. Peki Gotlar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gotlar nedir, Gotlar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GOTLAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gotlar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Gotlar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orta Çağda Orta Avrupa'da yaşayan bir ulus

