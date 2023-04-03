Gotoku Sakai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gotoku Sakai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gotoku Sakai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gotoku Sakai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gotoku Sakai 14 Mart 1991 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da 酒井 高徳 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gotoku Sakai Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Gotoku Sakai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 14 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Gotoku Sakai'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Gotoku Sakai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sakai_go1123/

Gotoku Sakai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gotoku Sakai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gotoku Sakai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gotoku Sakai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Albirex Niigata

3 Ocak 2012 yılında Stuttgart

30 Haziran 2013 yılında Albirex Niigata

1 Temmuz 2013 yılında Stuttgart

6 Temmuz 2015 yılında Hamburg

14 Ağustos 2019 yılında Vissel Kobe

Gotoku Sakai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gotoku Sakai şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gotoku Sakai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sanjo Soccer Sports Shonen-dan (2001-2002), Reza FS Jr Yth (2003-2005), Albirex Niigata (2006-2007)

Japonya takımında 21 numaralı formasıyla 6 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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