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Götten Bacaklı ne demek, TDK'ya göre Götten Bacaklı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Götten Bacaklı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Götten Bacaklı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Götten Bacaklı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Götten Bacaklı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Götten Bacaklı ne demek, TDK'ya göre Götten Bacaklı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Götten bacaklı ne demek? Götten bacaklı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi götten bacaklı kelimesi. Peki götten bacaklı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre götten bacaklı nedir, götten bacaklı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GÖTTEN BACAKLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Götten bacaklı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre götten bacaklı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kısa boylu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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