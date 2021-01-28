Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Metin Tolan hayatı

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'ne bir Türk doktorun Rektör olarak seçilmesi, birçok vatandaşın gururunu okşadı. Oy birliğiyle seçilen Prof. Dr. Metin Tolan'ın hayatı da bu kapsamda merak konusu haline geldi. Peki Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | İşte Metin Tolan hayatı...

GÖTTİNGEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. METİN TOLAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Babası Türk, annesi Alman olan ve 1965’te Schleswig-Holstein eyaletinin Oldenburg in Holstein kentinde doğan 55 yaşındaki Tolan, Kiel Üniversitesinde Fizik ve Matematik eğitimi aldı ve 1993’te doktor unvanını elde etti. Bir süre ABD’de araştırmalar yapan Tolan, 1998’de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesinde doçent oldu.

METİN TOLAN HAYATI

2001’de Dortmund Teknik Üniversitesinde deneysel fizik dalında profesörlüğe başlayan Tolan 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2020 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı.

METİN TOLAN ARAŞTIRMALARI

X ışınlarının yardımıyla, polimerler , sıvılar veya biyomalzemeler gibi "yumuşak madde" denen arayüzlerin davranışını araştırır . Dortmund elektron depolama halka tesisi (DELTA), toplam deneyler sağlar sinkrotron radyasyon , x-ışını radyasyonu özellikle yoğun bir türü. Tolan, 2007-2010 yılları arasında Hamburg'daki DESY Bilimsel Konseyi'nin başkanıydı . Aynı zamanda Alman Fizik Derneği'nin (DPG) halkla ilişkiler yönetim kurulu üyesi ve İnternet portalı "World of Physics" yönlendirme komitesi üyeliği yaptı. Tam üyesidirKuzey Ren-Vestfalya Bilim ve Sanat Akademisi . Eylül 2008'den Mart 2011'e kadar Metin Tolan, Nisan 2011'den Eylül 2016'ya kadar TU Dortmund Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı yaptı ve Ekim 2016'dan beri Rektör Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra kendisini futbol, ​​film ve televizyonun mizahi ve fiziksel incelemesine adamıştır. Örneğin, “ Futbol oyununun fiziği ”, “ James Bond'un fiziği ”, “ Uzay Yolu'nun fiziği ” veya “ Titanik - Bir düşüşten daha fazlası ” gibi konularda dersler veriyor . Fiziksel fizibilite için icatları, dublörleri ve film efektlerini ( kendini itiraf etmiş bir trekkie olarak ) inceler ve aynı zamanda filmleri tarihsel gerçeklikle karşılaştırır (örneğin RMS Titanic ) veya onları sunar ( VfB-Stuttgart olarak)-Fan) Alman takımının bir sonraki futbol Dünya Kupası'ndaki yerini tahmin eden bir formül. Dersler popüler bilime dayalıdır, böylece sıradan insanlar da dersleri takip edebilir. Eğlence eki aynı zamanda fizik konusuna yönelik bir reklamdır.

James Bond filmlerinin fiziksel arka planıyla ilgili derslerden biri - "Sarsıldı, karıştırılmadı!" - Fizik bakış açısından James Bond - 11 Ekim 2005'te Paderborn'daki Heinz Nixdorf MuseumsForum'da çekildi ve orada DVD olarak mevcuttur. . Prof. Joachim Stolze ve bazı öğrencilerle birlikte seminer kapsamında yazdığı Shaken, Not Stirred: James Bond and Physics adlı kitap Eylül 2008'de satışa çıktı.

METİN TOLAN ÖDÜLLERİ

2013 yılında Tolan , fiziksel sorunların ve araştırma sonuçlarının halka ve medyaya çeşitli ve özellikle özgün iletişimi nedeniyle Alman Araştırma Vakfı'nın (DFG) 50.000 € İletişimci Ödülü'nü ve Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft'ı aldı .

Tolan, 2017 için Alman Fizik Derneği'nin (DPG) Robert Wichard Pohl Ödülü'ne layık görüldü .