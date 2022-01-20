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Goygoycu ne demek, TDK'ya göre Goygoycu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Goygoycu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Goygoycu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Goygoycu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Goygoycu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Goygoycu ne demek, TDK'ya göre Goygoycu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Goygoycu ne demek? Goygoycu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi goygoycu kelimesi. Peki goygoycu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre goygoycu nedir, goygoycu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GOYGOYCU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Goygoycu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre goygoycu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muharrem ayında kapı kapı dolaşarak ve ilahiler okuyarak dilenen kimse
- Boşu boşuna, bilgisiz olarak, gereksiz yere çok konuşan kimse
- Şakşakçı
- Dilenci

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