Göz alıcı renklere sahip Citroën modellerinin 2022 fiyat listesi güncellendi! C3 ve C4 modellerinde dikkat çeken fırsatlar...
Göz alıcı renklere sahip Citroën modellerinin 2022 fiyat listesi güncellendi! C3 ve C4 modellerinde dikkat çeken fırsatlar...
Türkiye'de tercih edilen araba markaları arasında yer alan Fransız menşeili Citroën'in 2022 fiyat listesi yayımlandı. Kur güncellemesi sonrası fiyatlardaki değişim dikkat çekerken Citroën C4 ve C3 modellerine sahip olmak isteyenler için detaylar haberimizde...