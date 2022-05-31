Güneş yanığı ile bronzlaşmaya çalışanlara kötü haber! Birçok hastalığa sebep oluyor

A101 Market ayağınıza geldi! Ücretsiz teslimat ve kurulum ile beyaz eşya grubunuzun keyfini çıkaracaksınız! 1699 TL'den başlayan fiyatlarla Buzdolabı, Çamaşır Makinesi ve daha fazlası!

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı! "Hayırlı olsun" yorumları şüpheleri güçlendirdi!

Göz alıcı renklere sahip Citroën modellerinin 2022 fiyat listesi güncellendi! C3 ve C4 modellerinde dikkat çeken fırsatlar...

Güzel görünmek isterken gözlerinizden olmayın! Takma kirpik kullananlar dikkat

TikTok fenomeni Mika Raun sevgilisiyle yakınlaştığı anları düşman çatlatır gibi paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı! "Dünyanın sonu böyle geliyor işte"