Göz altı morlukları, göz çevresindeki ciltteki damarların belirginleşmesi veya cilt altındaki melanin birikimi nedeniyle oluşabilir. Yeterli ve kaliteli uyku almak göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olabilir. Her gece 7-8 saat uyumaya çalışın ve uyku düzeninizi düzenli tutun. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme, cilt sağlığınızı destekleyebilir. Peki, her önleme rağmen ortaya çıkan göz altı morlukları neden olur, göz altı morlukları nasıl geçer? İşte detaylar…

Göz Altı Morlukları Neden Olur?

Gözaltında oluşan morluklara çözüm doğada sunuluyor. Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, protein açısından zengin gıdalar ve antioksidanlar göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olabilir. Vücudunuzun yeterli miktarda su alması önemlidir. Günlük olarak en az 8 bardak su içmeye çalışın. İyi hidrasyon, cildin nem dengesini korumasına ve göz altı morluklarının görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Bu gençler ve yaşlılarda görülen göz altı morlukları için çözüm sağlayabilir.

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Gözaltı Bölgesine Hafif Soğuk Kompres Uygulama

Göz altı bölgesine hafif soğuk kompresler uygulamak, ciltteki kan dolaşımını artırabilir ve göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olabilir. Temiz bir bez veya buz torbasını gözlerinizin üzerine yerleştirin, 10-15 dakika bekletin ve ardından çıkarın. Göz çevresine özel olarak formüle edilmiş göz kremleri veya serumlar kullanmak, cildi besleyebilir, nemlendirebilir ve göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olabilir.

Gözaltı Kremleri Kullanarak Morlukları Geçirme? Kremlerin İçeriği Nasıldır?

Göz kremlerinin içerdiği maddeler arasında C vitamini, retinol ve hialüronik asit gibi bileşenler bulunabilir. Kapatıcı veya aydınlatıcı kullanarak göz altı morluklarını gizlemek mümkündür. Bunun için göz çevresine uygun bir kapatıcı seçin ve hafifçe uygulayın. Aydınlatıcıyı da morlukların olduğu bölgenin üzerine hafifçe dokundurarak uygulayabilirsiniz.

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Göz Altı Morlukları Neden Olur?

Göz altı morlukları olarak adlandırılan halkalar cilt rengine göre mor, mavi, kahverengi ve siyah görünebilir. Göz altı morluklarında aslında bilinenin aksine uykusuzluk ana neden değildir. Hiperpigmentasyon en belirgin neden olarak kabul edilir. Hiperpigmentasyon genetik sebeplerin yanı sıra güneşe maruz kalma, sigara içme ve yetersiz uyku gibi çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Hiperpigmentasyona neden olan daralmış kan damarları veya göz altındaki derinin incelmesiyle göz çevresi daha koyu renk görünür. Özellikle Asya ve Afrika’da insanlar hiperpigmentasyona yatkındır. Çünkü genetik olarak cilt yapılarına bakıldığında göz altlarının ince olduğu bilinir. Bu da damarların daha belirgin olmasına ve göz altlarının daha koyu görünmesine neden olur. Göz altı morluklarının en yaygın nedenleri şöyle sıralanabilir:

Hiperpigmentasyon

Alerjiler

Atopik dermatit (egzama)

Kontakt dermatit

Yetersiz uyku veya sağlıksız uyku alışkanlıkları

Yorgunluk ve tükenmişlik

Saman nezlesi (alerjik rinit)

Genler

Cilt rengi düzensizlikleri

Gözlerin ovuşturulması ve kaşınması

Güneşe maruz kalmak (cilde rengini veren melanin pigmentinin daha fazla güneşe maruz kalmasıyla üremesi sonucu hiperpigmentasyon oluşur)

Yaş alma ile gelen cilt değişiklikleri (göz çevresindeki yağ dokusunda azalma ve göz altındaki derinin incelmesi)

Demir eksikliği anemisi

Sigara

Tiroit rahatsızlıkları

Dehidrasyon (vücudun sıvı kaybı)

Sinüs tıkanıklığı

Glokom için kullanılan göz damlaları

Göz Altı Morlukları Kimlerde Görülür?

Yaş alma ile birlikte yağ dokusunda kayıp oluşurken göz çevresindeki deri incelenir. Bu değişiklik de ileri yaştaki kişilerde göz altı morluklarının daha belirgin olmasına neden olur. Göz altlarında çukurluk oluşabilir. Bunlar da göz altlarını daha koyu gösterebilir. İleri yaştaki kişilerde göz altı morlukları daha çok görünür.

Göz altı morlukları yine beyaz ten rengine sahip olmayan kimselerde daha çok görülür. Koyu ten rengine sahip kişilerde göz altı morlukları daha çok fark edilir.

Genetik faktörlerin belirleyici olduğunu söylemek yanlış olmaz. Göz altı morluğu olan kişilerde aynı aileden başka kişilerde de görülebilir.

Göz Altı Morluklarına Ne İyi Gelir?

“Göz altı morlukları nasıl giderilir?” diye düşünüyorsanız evde bazı değişiklikler yapabilir ve basit önerilere uyabilirsiniz. Göz altı morluklarının tedavisinden önce iyileşme görülmezse tıbbi yardım alınabilir. Göz altı morluklarının nasıl geçeceğine dair evde uygulayabilecekleriniz…

Sağlıklı Uyku Uyuyun

Göz altı morluklarının sebebi sağlıksız ve yetersiz uyku olabilir. Uyku kaliteniz göz altı morlukları için belirleyicidir. Başınızın altına koyduğunuz fazla yastıkları kaldırmanız göz altı morlukları ve şişliklerin geçmesine yardımcı olabilir. Sırt üstü uyumaya çalışın.

Salatalık Koyun

Salatalık, yorgun gözlerinize iyi gelip şişliğin azalmasında etkili olabilir. Salatalığı dilimleyip göz kapaklarınızın üzerine koyabilirsiniz. Salatalıktaki yüksek su ve C vitamini ile cilt beslenir ve nemlenebilir. Ayrıca salatalıkta bulunan silika maddesi sağlıklı dokular için önemli bir yere sahiptir.

Gül Suyu Kullanın

Gül suyu yorgun cildi yatıştırır ve canlandırır. Makyaj için kullandığınız disk pamuğa birkaç damla gül suyu dökün. Gözlerinizi kapatın ve pamukları göz kapaklarınıza yerleştirin. Günde 2 kez 15’şer dakika bunu uygulayabilirsiniz.

Soğuk Kompres Yapın

Soğuk uygulama, kan damarlarını daraltıp göz altı morlukların azalmasına yardımcı olabilir.

Gözlerinizi Çay Poşeti ile Dinlendirin

Çay demlerken kullandığınız çay poşetleri göz çevresinde koyu halkaların renginde açılma sağlarken şişkinliğin inmesinde etkili olabilir. Çünkü çayda bulunan kafein, antioksidan özelliklere sahiptir ve kan dolaşımını hızlandırır. Çay poşetlerini göz kapaklarınıza koymadan önce buzdolabına koyabilirsiniz. Serinletici bir etki yaratabilecek poşetler için yeşil veya siyah çay kullanabilirsiniz.

Masaj Yapın

Göz çevresindeki zayıf kan dolaşımı göz altı morluklarının belirginleşmesine neden olur. Göz çevresine yapacağınız hafif masaj ile dolaşımı hızlandırabilirsiniz.

Antioksidan İçeren Cilt Ürünleri Kullanın

Antioksidan içeren yüz kremi ve diğer ürünleri tercih edebilirsiniz. C ve E vitaminleri göz altı morluklarının tedavisinde yardımcı olabilecek antioksidanlardır.

Geçici Çözüm: Makyaj

Makyaj göz altı morluklarını geçici olarak kapayabilir. Göz altına yaptığınız makyajda doğal içerikli ürünleri kullanmaya özen gösterin.

Sağlıklı Beslenin

Göz altı morluklarını yok etmek için mucize besinler yoktur. Ancak sağlıklı tahıllar, yağsız proteinler, sağlıklı yağlar, taze meyveler ve sebzeler içeren anti-inflamatuvar bir beslenme düzeninin olması göz altı da dahil cilt sağlığında gözle görülür bir değişim yaratır. Yine kan dolaşımını artıran ve damarları koruyan likopen antioksidanı içeren domatesi beslenmenize ilave edin. Yaban mersini, karpuz, portakal ve kırmızı pancar gibi meyvelere ve sebzelere beslenmenizde yer verin. Bol su içmeyi asla ihmal etmeyin.

Yüzünüzü Doğru Yıkayın

Yüzünüzü düzenli olarak sıcak değil, ılık suyla yıkayın. Sıcak su, inflamatuvar bir etki yaratarak gözlerinizin kızarmasına ve şişmesine neden olur.

Göz Altı Morlukları Nasıl Tedavi Edilir?

Evde uyguladıklarınızla bir sonuç alamıyorsanız bir dermatoloji uzmanına başvurabilirsiniz. Göz altı morluklarının doktor kontrollündeki medikal tedavisi şöyledir:

Topikal Kremler: Beyazlatıcı kremler hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Hidrokinon ve tretinoin veya ikisini birden içeren kremler kullanabilir. Göz altı morlukları için kremlerden sonuç alınabilmesi için en az 3 ay kullanmak gerekebilir.Göz çevresi için kullanılan ürünlerin yağlı pomad yerine krem tarzı tercih edilmesi daha uygundur.

Kojik Asit: İki mantar türünden elde edilen kojik asidin göz altı morluklarında etkili olduğu bilinir. Ancak kojik asit, kontakt dermatit ve ciltte kızarıklığa neden olabilir.

Azelaik Asit: Hiperpigmentasyon tedavisinde azelaik asit kullanılan bir üründür. Uzun süre kullanıma uygundur.

Topikal C Vitamini: Araştırmalara göre, 6 aydan daha uzun süre C vitamini içeren losyon kullanımı göz altı morluklarının azalmasında faydalı oldu.

Kimyasal Peeling: Glikolik asit gibi alfa hidroksi asitlerin kullanıldığı kimyasal peeling yöntemi, göz altındaki hiperpigmentasyonu önemli ölçüde azaltabilir. Gözle görülür daha net fark yaratması için kişiler kimyasal peeling ile birlikte topikal krem kullanabilirler.

Lazer Uygulaması: Çeşitli lazer uygulamaları göz çevresindeki koyu renk bu halkaları yok etmede başvurulan yöntemlerdir. İnvaziv lazer tedavileri, yara izi ve olası diğer yan etki riskini azaltabilir.

Dolgu: Cildin incelmesi ve yağ dokusunun kaybolması gibi nedenlerle göz altı morlukları oluşuyorsa dolgu yöntemleri tercih edilebilir. Göz altına trombosit açısından zengin plazma veya hyalüronik asit jel içeren dolgular uygulanabilir.

Cerrahi: Göz altları hassas olduğundan daima cerrahi uygulamalar tartışma konusu olmuştur. Ancak göz çevresi için çeşitli cerrahi tedaviler uzman bir doktor tarafından yapılabilir.

Göz Altı Morlukları Nasıl Önlenir?

“Göz altı morlukları nasıl geçer?” diye düşünmeden genetik nedenler söz konusu değilse, göz altı morluklarının oluşmasına engel olunabilir. Göz altı morluklarını önlemek için öneriler şöyle sıralanabilir:

Yeterli Uyuyun ve Stressiz Yaşamaya Çalışın

Uykusuzluk sadece göz altında morluk oluşmasına neden olmaz. Araştırmalara göre, pek çok sağlık sorununu beraberinde getiren sağlıksız uyku ve stres dolu bir hayat, göz altı morluklarının belirginleşmesinde önemli rol oynar.

Göz Altı Morlukları Krem ile Engellenebilir

UV filtreli güneş gözlüğü ve göz çevreniz için güneşten koruyucu krem kullanmak göz altı morluklarının oluşmasına engel olurken, var olan hiperpigmentasyonun azalmasında destektir.

Sigara ve Alkolden Uzak Durun

Sigara ve alkolün bedeni yaşlandırdığı bir gerçek. Göz altı morluklarının da oluşmasında bir etken olan bu kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çalışın.

Ekrana Bakma Sürenizi Kısaltın

Dijitalleşen dünyada daha fazla telefon, tablet ve bilgisayar ekranına bakıyoruz. Yorulan gözlerde damarlar da buna bağlı olarak genişler. Genişleyen damarlar da özellikle göz çevresinde koyu gölgeler oluşturabilir. Ekrana bakma sürenizi kısaltmaya çalışın, yatağa telefon ve tablet gibi cihazlarla girmeyin.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek göz altı morluklarının oluşmasının önündeki bir engeldir. Beslenmenizden fiziksel aktivitelerinize kadar dikkat edeceklerinizle göz altı morluklarının önüne geçebilirsiniz.