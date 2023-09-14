Göz bozuklukları çocukların okul başarısını etkileyebilir

Okul çağındaki çocuklarda görülen göz bozukluklarının okul başarılarında düşüşe sebep olabileceğini vurgulayan Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Kılıç, çocukların yılda bir kez göz muayenesinden...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Göz bozuklukları çocukların okul başarısını etkileyebilir

Okul çağındaki çocuklarda görülen göz bozukluklarının okul başarılarında düşüşe sebep olabileceğini vurgulayan Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Kılıç, çocukların yılda bir kez göz muayenesinden geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Kılıç, okul çağındaki çocuklarda görülen göz hastalıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çocuğun tahtaya gözlerini kısarak bakması, gözlerini kırpıştırması ya da kitap okurken satırları atlaması gibi durumların göz bozukluğuna işaret olabileceğini belirten Uzm. Dr. Kılıç, "Çocukların düzenli kontrole getirilmemesi sebebi ile okul başarılarında bir düşüklük olabilir. Bu konuda ailelere çok büyük görev düşüyor. Öğretmenlerin söylediklerini mutlaka dikkate alsınlar" dedi.

Yılda bir kez herhangi bir problemi olmayan çocukların göz muayenesi olması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kılıç, "Eğer ki öğretmen veliyi çocuğun okul başarısında düşme, özgüven eksikliği gibi bir durum sebebi ile uyarırsa hemen aklımıza kötü bir şey getirmeden önce belki basit bir göz problemi ile bu sorunun çözülebileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Bu gibi durumlara baş ağrısı da eşlik ediyorsa - ki göz hastalıkları ile eşlik edebiliyor- çocuk hastalıkları hekimine muayene olduktan sonra biz göz doktorlarına başvurmalarını istiyoruz. Halk arasında göz bozukluğu dediğimiz ; miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz kırma kusurlarının tanısını burada koyuyoruz. Örneğin hipermetropisi olan çocuğun özellikle yakın görme bozukluğu gözlük ile düzeltilebilir. Bu tedavi ile çocuğun baş ağrısı yakınmaları azalabilir. Çocukta sadece kırma kusurlarının tedavi edilmesiyle çocuğun okul başarısında gözle görülür artış olabileceğinden öğretmenlerin velileri uyarmaları halinde göz hekimine başvurmalarını öneriyoruz.

20 dakikada bir gözler dinlendirilmeli

Çocuklarda ekran maruziyetinin önüne geçmek için yapılması gerekenleri sıralayan Uzm. Dr. Kılıç, "Burada ailelere görev düşüyor. 20-20-20 kuralı dediğimiz bir yöntem var. 20 dakikada bir 20 saniye 20 metre uzağa bakarak gözü dinlendirme dediğimiz bir göz egzersizi yapmasını istiyoruz. İki saat boyunca sürekli ödev yapacaksa çocuk , ara vererek dersini çalışmalı sürekli ekrana maruz kalmamalıdır. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi hastalıkların sadece gözlük veya kontakt lens ile önüne geçebileceğimiz için en azından yılda bir kez çocuklarımızı göz muayenesine getirerek okul başarısını, arkadaşları ile uyumunu kendine güvenini sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Göz bozuklukları çocukların okul başarısını etkileyebilir

Göz bozuklukları çocukların okul başarısını etkileyebilir

Göz bozuklukları çocukların okul başarısını etkileyebilir

Göz bozuklukları çocukların okul başarısını etkileyebilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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