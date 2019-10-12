Göz çevresi ışık dolgusu ile gençleşiyor

Op.Dr. Hakan Yüzer, göz çevresindeki kırışıklıkların ışık dolgusu ile tedavi edilebileceğini söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, "Yaşlanma belirtileri öncelikle göz çevresinde kendini göstermeye başlar. Göz çevresinde oluşan sorunların başında; göz altında oluşan koyu renkli halkalar, torbalar, şişlik, morluk ve çökme ve kırışıklıklar meydana gelir. Göz çevresi hassas bir yapıya sahip olduğu için geçmişte bu bölgeye müdahaleler daha sıkıntılıydı. Ancak artık günümüzde gelişen teknoloji ile bu gibi zorluklar ortadan kalktı. Göz çevresi sorunlarına "Gözaltı Işık Dolgusu" güvenle kullanılan bir yöntemdir" dedi.

Çoğu kişinin şikayetçi olduğu göz altı torbalanmasının ve morluğunun nedenleri hakkında bilgi veren Op.Dr. Yüzer, "Alerjik reaksiyonlar, alkollü içecekler, yatış pozisyonu veya uyku düzensizlikleridir. Tabii ki genetik faktörler de bu sorunların başlıca nedenleri arasındadır. Göz çevresi, her yöne kolayca gidebilen özel bir yağla donanımlıdır. Yağ içeren bu bölge, septum adı verilen doğal bir bariyer sayesinde konumunu muhafaza eder. Septum, genetik faktörler ve yaşla yağ torbası tarafından ileri itilir. Yaşın ilerlemesi ile yüzün kemik yapısı inceldiğinden, kemik de doğal sürecinde geriye hareketle gösterir. Sonuçta, gözün altında bir boşluk, gölge meydana gelir. Boşluk milimetrik olsa bile, çok daha derin ve koyu algılanması içerideki gölgelerdir. Bu gölgelerde kişileri ister istemez rahatsız eder" diye konuştu.

Göz çevresindeki bu sorunlardan kurtulmak için "ışık dolgusu'nun iyi bir seçenek olduğunu kaydeden Op.Dr. Yüzer, "Uygulama, temel olarak çok az miktarda, çok ince iğnelerle özel bir hyalüronik asit formülünün göz altına enjekte edilmesi şeklinde uygulanır. Gözaltı ışık dolgusunun içeriğinde; Hyalüronik asit, üç antioksidan, çinko, cildi yeniden yapılandıran sekiz amino asit, bakır, B6 vitamini ve ağrıyı önleyen lidokain mevcuttur. Vücudumuzda doğal olarak bulunan hyalüronik asit, derinin tabakalarında su tutarak cildin hidrasyonunu yani nemini iyi bir düzeye getirmeyi sağlar. Göz altı ışık dolgusu, ilerleyen yaşla azalan hyalüronik asidi cilde geri verirken, uygulandığı bölgede aydınlık bir görünüm sağlar ve yine göz çevresi ışıltılı ve sade bir görünüm kazanır. Göz altında morluk ve çöküklükten eser kalmaz. Uygulama ağrısız ve sızısız bir uygulama olup, özel bir hyalüronik asit formülünün göz altına çok ince iğnelerle enjeksiyonuyla uygulanır. Lokal anestezik krem ile gerçekleşir ama ayrıca ürünün içinde de anestezik madde vardır. Kişi günlük hayatında hemen geri dönülş yapabilir. Morluklar oluşabilir ancak bu morluklar 1 ya da 2 gün içinde geçer. Uygulama 1 yıl tekrarlandıkça süre uzamaktadır. Göz altı ışık dolgusu yüz güldürü sonuçlar elde edilen bir uygulamadır" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA