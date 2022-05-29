Göz kamaştıran Hyundai'n yenileri sizin de olabilir! Sıfır araç almak isteyenler için 2022 fiyat listesi güncellendi! İşte i10, i20 ve Elantra serilerinde dikkat çeken fiyatlar Türkiye'de iyi satış rakamlarına ulaşan markalar arasında yer alan Hyundai'n 2022 model araçlarının fiyat listesi yeniden güncellendi. Sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin diğer markalara göre daha uygun bulacağı modellerin fiyatları haberimizde...

1 17 Trafiğe çıkan araç sayısının günden güne artığı Türkiye'de ikinci el araç piyasasında umduğunu bulamayan ve sıfır araç sahibi olmak isteyenler, birçok marka arasında fiyatlarıyla dikkat çeken Hyundai'n yeni fiyat listesini araştırıyor. Yeni 2022 fiyat listesi 5 Mayıs itibarıyla güncellenen modellerin özelliklerine göre fiyatlar dikkat çekiyor.