Göz kamaştıran Hyundai'n yenileri sizin de olabilir! Sıfır araç almak isteyenler için 2022 fiyat listesi güncellendi! İşte i10, i20 ve Elantra serilerinde dikkat çeken fiyatlar
Göz kamaştıran Hyundai'n yenileri sizin de olabilir! Sıfır araç almak isteyenler için 2022 fiyat listesi güncellendi! İşte i10, i20 ve Elantra serilerinde dikkat çeken fiyatlar
Türkiye'de iyi satış rakamlarına ulaşan markalar arasında yer alan Hyundai'n 2022 model araçlarının fiyat listesi yeniden güncellendi. Sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin diğer markalara göre daha uygun bulacağı modellerin fiyatları haberimizde...