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  3. Göz önünden bir anda kaybolan çocuğun cansız bedeni nehirde bulundu!

Göz önünden bir anda kaybolan çocuğun cansız bedeni nehirde bulundu!

Ağrıda akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 8 yaşındaki cesedi Murat Nehri'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Göz önünden bir anda kaybolan çocuğun cansız bedeni nehirde bulundu!

Akşam saatlerinde evinin önünde oyun oynarken bir anda ortadan kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine Murat Nehri'nde ulaşıldı.

Olay, akşam üzeri Mehmet Akif Mahallesi'nde gerçekleşti. 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik isimli erkek çocuk, evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Aile, 8 yaşındaki oğullarının kaybolduğunu fark edince, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göz önünden bir anda kaybolan çocuğun cansız bedeni nehirde bulundu!

Olay yerine gelen ekipler, Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Nehirde yapılan çalışmalar sonucunda, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 8 yaşındaki Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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