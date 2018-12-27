Gözaltına alınan HDP ilçe başkanı adli kontrol kararıyla serbest
Kahramanmaraş'ta PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, HDP Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak suçlamasıyla gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayınları çıkmıştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat Güvenç, yurt dışına çıkış yasağı alınarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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