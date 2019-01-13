Gözaltına alınan HDP’li Özdemir serbest bırakıldı
Batman'da seçim çalışmaları kapsamında yürüyüş yapmak isteyen grupta terör örgütü lehine slogan atılması üzerine polis müdahale etmiş ve HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir de gözaltına alınmıştı.
Batman'da seçim çalışmaları kapsamında yürüyüş yapmak isteyen grupta terör örgütü lehine slogan atılması üzerine polis müdahale etmiş ve HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir de gözaltına alınmıştı. Özdemir, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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