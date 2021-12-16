Gözaltına alındı! İYİ Parti'li yöneticinin çalıntı bıçağı Meral Akşener'e hediye ettiği ortaya çıktı

İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z'nin Kemal Satır Caddesi'nde bulunan bir iş yerimden 25 el işlemeli bıçak çaldığı ortaya çıktı.

A.Z.'nin 450 TL'lik süs eşyası aldığını ifade eden Eshabil Avşar isimli vatandaş, İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z.'nin oradan ayrılması sonrası 25 el işlemeli bıçağın eksik olduğunu fark ettiklerini belirtti.

İYİ PARTİ OSMANİYE MERKEZ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ A.Z. GÖZALTINA ALINDI

A.Z.'nin oradan ayrılmasının ardından güvenlik kamera görüntülerini incelediklerini söyleyen Avşar, İYİ Parti'li ismin, bıçakları çalarak dışarıda bekleyen bir motosikletliye verdiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avşar'ın şikayeti üzerine A.Z'yi gözaltına aldı.

ÇALINTI BIÇAĞI İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'E HEDİYE ETTİ

İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z satın aldığı süs tüfeği ile çaldığı öne sürülen el işlemeli bıçaklardan birini, bugün kentte esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye etti. Akşener'in kentten ayrılmasının ardından A.Z’nin, gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Avşar, şüpheli A.Z'nin Meral Akşener'e hediye edilmek üzere süs eşyası bir tüfek hazırlattığını ifade etti.

Avşar, açıklamasında "Eski borcunu kapattı, bunu da hesaba yazdırmış. Hazırlanırken 25 ürünümüzü çalarak dışarıda bekleyen motosikletliye taşımış. Bu sırada da buradaki elemanları başka bir iş bahanesiyle alıkoymuş." ifadelerine yer verdi.