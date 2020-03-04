Gözaltına alınmışlardı! Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiler

Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç Odatv'deki haber sebebiyle gözaltına alınmışlardı. Terkoğlu ve Kılınç, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bu sabah gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Soruşturmaya konu haberi yapan Hülya Kılınç’ın da Manisa’da gözaltına alındıktan sonra savcılığın talimatıyla doğrudan adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç, “Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı” başlıklı haber nedeniyle tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Barış Terkoğlu, İstanbul üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden tamamlamıştır.

Barış Terkoğlu, Anabilim dalında doktora öğrenimini ise aynı üniversitede sürdürmektedir. CNN Türk’te yayınlanan Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalışmıştır. Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Terkoğlu, 2008 yılından bu yana da Oda TV adlı haber sitesinin haber müdürlüğünü yapmaktadır.

ODATV'de yayınlanan haber sebebiyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

HÜLYA KILINÇ KİMDİR?

Hülya Kılınç,Odatv muhabiridir.

Odatv haber sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu'nun ardından haberi yapan Hülya Kılınç da gözaltına alınmıştı.

Barış Terkoğlu hakkında Odatv haber sitesinde yapılan bir haberden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alınmıştı. Barış Terkoğlu, sabah erken saatlerde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Barış Terkoğlu ardından haberi yapan ve Manisa'da yaşadığı öğrenilen muhabir Hülya Kılınç da gözaltına alınmıştı.

Odatv'de yayınlanan haber sebebiyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.