Yılmaz Çelik tutuklandı mı? | Yılmaz Çelik kimdir?

Yılmaz Çelik, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında 2 gün önce gözaltına alınmıştı.

Yılmaz Çelik, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Çelik,' terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YILMAZ ÇELİK KİMDİR?

1969 Tunceli Ovacık’ta doğdu. İlkokulu Ovacık’ta okudu ve ortaokul birinci sınıftan sonra 1980 yılında gittiği İsviçre’de eğitimini bitirdi. Müziğe yedi yaşında başladı. 1988 yılında İsviçre’de üç arkadaşı ile birlikte bir müzik grubu kurarak düğünlerde ve konserlerde müzik yapmaya başladı. 1988 yılında Türkiye’ye gelip ilk çalışması “Çeke Çeke, Hal Yamano” yu ASM Müzik Üretimde hazırlayıp sundu. Üç ay sonra kaset , içindeki Zaza’ca türküler (şiari) nedeniyle toplatıldı.

1991 yılında “Gelin Canlar Bir Olalım, Daye Daye” adlı albümü ASM’de hazırladı. 1994 yılında “Veyve Veyve”, 1997 yılında “Mezela Seyide mi”, 1998 de ‘ Güle yel değdi’ 1999 yılında “Clara, Yaprak Ağlar Dal Ağlar” ve 2001 yılında Tolga Sağ ve Erdal Erzincan’la birlikte “Türküler Sevdamız 2” 2006 da Türküler sevdamız 3, 2008 de ‘Biya düri’ 2010 da ‘ Çhik’ adlı solo albümünü çıkardı.