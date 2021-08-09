Gözaltına alınmıştı! Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, serbest bırakıldı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evindeki şüpheli şekilde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun kardeşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekmişti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Daha sonra Erol Uygun, 6 Ağustos Cuma günü "Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçundan gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Tutuklandığı haberleri yayılan Uygun'un savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Aleyna Çakır'ın 3 Haziran'da Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ümitcan Uygun'un evinde boynunda iple asılı şekilde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ,geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Daha sonra ise 17 Temmuz'da ise tahliye edilen Ümitcan Uygun bir kez daha adını bir ölümle kamuoyuna Esra Hankulu'nun evine şüpheli ölümüyle adını hatırlattı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürmek" suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un tutuklanma nedeni ortaya çıktı.

Kararda, Uygun'un olaydan sonra arkadaşlarına “evde olduğumu gizli tutun, polise söylemeyin" dediği belirtildi. Hankulu'nun tırnaklarında Uygun'un DNA'sı çıktı.

Erol Uygun kardeşinin gözaltına alınmasını ardından skandal sözler kullanmıştı. Daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.