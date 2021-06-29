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  3. Gözde aşıklar kavuştu! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni pozu sosyal medyayı salladı! Hande'yi işte böyle uçurdu...

Gözde aşıklar kavuştu! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni pozu sosyal medyayı salladı! Hande'yi işte böyle uçurdu...

Geçtiğimiz gün ablası ve arkadaşlarıyla teknede sevgilisi olmadan görüntülenen Hande Erçel, aşkı Kerem Bürsin'le kavuştu.

Gözde aşıklar kavuştu! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni pozu sosyal medyayı salladı! Hande'yi işte böyle uçurdu...

Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte başrol oynayan Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in aşkı tam gaz devam ediyor. Magazin gündeminin gözde çifti kavuştuklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla duyurdu.

Aşkları Maldivler'de yaptıkları tatilde ortaya çıkan çift, paylaştıkları karelerle aşklarını ilan etmişlerdi.

KEYİFLİ ANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Her paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi başaran Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. 

Gözde aşıklar kavuştu! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni pozu sosyal medyayı salladı! Hande'yi işte böyle uçurdu...Bürsin, Erçel'i havaya kaldırdığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İkilinin keyifli anları dikkat çekti.

Gözde aşıklar kavuştu! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni pozu sosyal medyayı salladı! Hande'yi işte böyle uçurdu...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününü, birlikte çekildikleri bir fotoğrafla kutlamış ve  "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım" notunu düşmüştü.

Gözde aşıklar kavuştu! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni pozu sosyal medyayı salladı! Hande'yi işte böyle uçurdu...

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