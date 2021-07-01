Gözde aşıklar tatilden döndü! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlilik açıklamasıyla şaşırttı!

Keyifli oldukları her hallerinden belli olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti arkadaşlarıyla birlikte AVM'de yemek yiyip uzun süre sohbet ettiler.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili sete başladıklarını açıkladı.

"İŞBAŞI YAPIYORUZ"

Tatillerinin bittiklerini belirten Demet Özdemir, "Yarından itibaren filmimiz için sete başlıyoruz. Tatil programlarımız bitti. Artık Oğuzhan da ben de yoğun bir tempoda işbaşı yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"ŞU AN DEĞİL"

36 yaşındaki Oğuzhan Koç'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada evliliğe olumlu baktığı hatırlatılan 29 yaşındaki Özdemir, "Bunlar kısmet işi. Oğuzhan'a sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda. Yazın tadını çıkaralım. O soruların zamanı var mıdır bilmiyorum ama sorunun zamanı şu an değil" demişti.

Öte yandan çift geçtiğimiz haftalarda Fethiye koylarını gezip ardından da Kaş'ta bir villa kiralayarak yazın tadını çıkarmıştı.

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