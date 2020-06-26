Gözde Atasoy Kürkçü kimdir?Kaç yaşında?Nereli?Kiminle evli?Çalıştığı kanallar

2009 yılında türk televizyonlarında izleyici karşısına geçen Gözde Atasoy Kürkçü 26 Haziran 2020 tarihinde spikerliğini yaptığı ''Bugün'' adlı programda görevinden ayrıldığını duyurdu. Canlı yayında açıklama yapan Kürkçü'nün ekranlara veda etmesinin ardından hayatı merak konusu oldu. Peki Gözde Atasoy Kürkçü kimdir?

7 Mart tarihinde İspanya'da tatilde olan Gözde Atasoy Kürkçü, 14 günlük karantina süresi dolmadan yayına çıkarıldığı iddia edilmişti. Mart'ta arkadaşlarıyla İspanya'da paylaşımlar yapan Kürkçü'nün henüz bir hafta sonra yayına çıkması Instagram'da eleştirilere sebep olmuştu

GÖZDE ATASOY KÜRKÇÜ KİMDİR?

15 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğan Gözde Atasoy, Nişantaşı Işık Lisesi'nde aldığı lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini ABD'de tamamlayan Gözde Atasoy, San Francisco'da bulunan Golden Gate University'den MBA diplomasını almıştır. Televizyon kariyerine 2009 yılında Beşiktaş TV'de başlamıştır. Burada haber bültenleri ve ekonomi programını hazırlayıp sunmuş, özel röportajlar yapmıştır.2011 yılında CNN Türk'e transfer olan ünlü sunucu CNN Türk'teki görevine devam ederken, 2012 yaz döneminde 3 ay süre ile Kanal D hafta sonu Ana Haber Bülteni'ni de sunmuştur. Ocak 2013'te Mehmet Ali Birand'ın vefatı sonrası, CNN Türk'teki görevinden ayrılmış ve Kanal D Haber Merkezi'nde çalışmaya başlamıştır. Bir süre Kanal D Ana HaberHafta sonu Bülteni'ni ve Hafta içi Euro D Ana Haber Bültenini sunan Gözde Atasoy aynı zamanda uluslararası sivil toplum faaliyeti olan, zihinsel ve gelişim engelli bireylerle gönüllüleri arkadaş yapan Best Buddies programında Türkiye Arkadaşlık Elçisidir.

KAÇ YAŞINDA?

15 Nisan 1986 doğumlu olan Gözde Atasoy Kürkçü şu anda 34 yaşında.

ASLEN NERELİ?

Başarılı sunucu İstanbul doğumludur.

KİMİNLE EVLİ?

Haber sunucusu olan Gözde Atasoy'un eşi Emirhan Kökçü'dür.

HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

2009-2011: Beşiktaş TV

2011-2013: CNN Türk

2012-2017: Kanal D