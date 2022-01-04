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Gözde çift Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den üzen haber! Ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı!

Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birliktelik yaşamaya başlayan oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in bir süredir birlikte görülmemesi üzerine ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Asıl neden ortaya çıktı.

Gözde çift Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den üzen haber! Ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı!

Aşkları tam gaz süren Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in  Covid-19'a yakalandığı öğrenildi. İkilinin birlikte karantinaya girdiği ifade edildi.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen çiftin ayrıldığı iddiaları gündeme gelirken koronaviüse yakalandıkları öğrenilen çift şu sıralar birlikte karantina sürecini geçiriyor.

Gözde çift Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den üzen haber! Ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı!

"FİLTRESİZ VE DOĞAL BİR İLİŞKİ"

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in 'reklam aşkı' yaşadığını iddia etmişti. Bir süredir meslektaşı Hande Erçel ile birlikte olan Bürsin, reklam ilişkisi yaşadıklarına dair çıkan haberlere cevap verdi.

Gözde çift Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den üzen haber! Ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı!

Bürsin, "İlişkide gerçekçi biriyim. Ben beraber olduğum insanla eğlenmeyi, onu güldürmeyi seviyorum. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum" şeklinde ifade etmişti.

Gözde çift Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den üzen haber! Ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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