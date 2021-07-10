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Gözde çift tatil sezonunu açtı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in keyifli halleri objektiflere yansıdı

Aşkları ve sorunsuz evlilikleriyle herkes tarafından ilgiyle takip edilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan ile birlikte tatil yaparken görüntülendi.

Gözde çift tatil sezonunu açtı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in keyifli halleri objektiflere yansıdı

'Kuruluş Osman' dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan’la tatil sezonunu açtı. Mutlu aile geçtiğimiz gün Torba’daki bir otelde objektiflere yansıdı.

AŞKA GELDİLER

Öğle saatlerinde hotele giriş yapan Özçivit ve Evcen, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Suyun içerisinde aşka gelen oyuncu çift, deniz içerisinde birbirlerine sarılarak romantizm yaşadı.

Gözde çift tatil sezonunu açtı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in keyifli halleri objektiflere yansıdı

Oğulları Karan ile vakit geçiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen kumsal da oyunlar oynayıp keyifli dakikalar geçirdi.

Gözde çift tatil sezonunu açtı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in keyifli halleri objektiflere yansıdı

Milliyet'te yer alan habere göre; Karan’ın uyku saati gelince özel bir cabanaya geçen Fahriye Evcen’le Burak Özçivit kendilerini serin sulara attı.

Gözde çift tatil sezonunu açtı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in keyifli halleri objektiflere yansıdı

Sohbet ettikleri sırada çiftin keyifli halleri dikkat çekti. Deniz içerisinde sohbet eden mutlu çift, sonrasında Karan’ın uyanmasıyla sudan çıktı.

Gözde çift tatil sezonunu açtı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in keyifli halleri objektiflere yansıdı

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