Gözde Çığacı kimdir? Kaç yaşında? Sevgilisi kim?
Oyuncu Gözde Çığacı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tümer Gülümserler ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Peki Gözde Çığacı kimdir? Kaç yaşında? Sevgilisi kim? Detaylar haberimizde..
Kuzey Güney dizisi ile adını duyuran Gözde Çığacı internette merak konusu oldu. Yemin töreninde evlilik teklifi alan Çığacı hakkındaki bilgiler merak edildi. Gözde Çığacı hakkındaki tüm bilgiler.
GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?
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