Gözde Kahveci müjdeyi verdi! Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci baba oluyor! Cinsiyeti bile belli

Geçtiğimiz yaz Gözde Kahveci ile hayatını birleştiren İrfan Can Kahveci baba oluyor. Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can'ın eşi Gözde Kahveci, yaptığı paylaşımla çocukları olacağını açıkladıç İrfan Can da yaptığı yorumla çocuğun cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamış oldu.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Gözde Kahveci paylaşımında, "Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. #Jr.Kahveci" notunu eklerken, İrfan Can, eşinin paylaşımına; "Her şeyim. Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum." yorumunu bıraktı.

Gözde Kahveci'nin paylaşımına Mesut Özil'in eşi Amina Gülşe, Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan ve Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın nişanlısı Peri Ispartalı da yorum bıraktı.

GÖZDE KAHVECİ KİMDİR?

İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünyaevine girdi. Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Gözde Doyran, 2 Ocak 1997 yılında İzmir'de doğdu. İzmir'de büyüyen 24 yaşındaki Doyran, ismi öğrenilemeyen bir üniversitede İç Mimarlık bölümünde eğitimini sürdürüyor.

İrfan Can Kahveci'nin eşi kimdir? Gözde Doyran kimdir, kaç yaşında, nereli?