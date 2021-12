Gözde Kahveci müjdeyi verdi! Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci baba oluyor! Cinsiyeti bile belli Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, müjdeli haberi Instagram paylaşımıyla duyurdu. İrfan Can Kahveci baba oluyor.

