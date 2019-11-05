Gözde Kırdar’ın forması emekli edildi

VakıfBank Spor Kulübü altyapısından yetişen ve aralıksız 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı giyen Gözde Kırdar'ın iki numaralı forması, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen törenle emekli edildi.

VakıfBank, kadın voleybol takımının efsane kaptanı Gözde Kırdar'a özel bir tören düzenledi. VakıfBank Spor Kulübü altyapısından yetişen ve aralıksız 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı giyen Gözde Kırdar'ın iki numaralı forması emekli edildi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyonda VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil, VakıfBank Yöneticileri ve VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, TVF Yönetim Kurulu Üyeleri, voleybol camiasının önde gelen isimleri, Kırdar için bir araya geldi. Törende, VakıfBank formasıyla "20 kupa" kazanan Gözde Kırdar'ın 19 yıllık kariyerini anlatan belgeselin gösterimi yapılırken, emekli edilen 2 numaralı forması VakıfBank Spor Sarayı'na asıldı.

Gözde Kırdar, törende yaptığı konuşmasında, "Böyle bir veda hayal etmemiştim. Zaten VakıfBank'ta her zaman hayallerimden ötesini yaşadım. Bu güzel organizasyon için tüm VakıfBank ailesine çok teşekkür ediyorum. Benim üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. VakıfBank benim yuvam. Bu ailede 20 kupa kazandım. Kızım beni sahada hiç izleyemedi ama bugünü ona büyüyünce izleteceğim. Onu da kendim gibi hırslı ve azimli bir birey olarak yetiştireceğime söz veriyorum" dedi.

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "19 yıl boyunca "Bu Ailenin Gözde'si olan "Efsane Kaptanımız" için bir araya geldik. Gözde Kırdar, 1999 yılında Kütahya'dan gelip, büyük VakıfBank ailesine katıldı. Koşullar ne olursa olsun, çalışkanlığı, hırsı, azmi, güçlü ve pes etmeyen karakteriyle gönlümüzde taht kurdu" diye konuştu.

Kaynak: İHA