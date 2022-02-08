Gözde Şeker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gözde Şeker'in biyografisi

Gazeteci, televizyon haber programı sunucusu ve editör Gözde Şeker'in biyografisi araştırılıyor. Gözde Şeker kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz. İşte Gözde Şeker'in biyografisi...

GÖZDE ŞEKER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

34 yaşındaki Gözde Şeker 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümünün ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünden mezun oldu.

GÖZDE ŞEKER'İN BİYOGRAFİSİ

Sektöre girişi, lise yıllarında 16 yaşında staja başladığı CNN Türk Ekonomi servisiyle olmuştur. İlerleyen yıllarda ekonomi muhabiri olarak görev yaptığı CNN Türk'te 5 yıl çalıştıktan sonra kuruluş aşamasında TRT Türk'te çalışmaya başladı. Bosna Hersek'te TRT Türk temsilciliğini kurdu, 4 yıl boyunca Bosna Hersek temsilcisi olarak görev yaptı.

Ardından aynı şekilde Tunus temsilciliğini hayata geçirip TRT Türk Tunus temsilciliği görevini yürüttü.

TRT Türk Küresel Bakış programında editörlük yaptıktan sonra Habertürk'e geçti.

Habertürk'te pek çok kuşağın sunuculuğunu üstlendi, Dış Haberler Müdürü olarak görev yaptı.

Ekim 2018'den bu yana Haber Global'de hafta sonu haberlerini sundu.

Gözde Şeker, şimdi ise, hafta içi her gece 00:00'da, gün içinde yaşanan gelişmelerin ve en son haberlerin yer aldığı Gözde Şeker ile Gece Ajansını sunuyor ve hafta içi Ana Haber bülteninin editörlüğünü yürütüyor.