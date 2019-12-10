Gözetleme kulesinden düşerek şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, dün sabah nöbet kulesindeki keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için kuleye çıktı. Ayağının kayması sonucu kuleden düşerek ağır yaralanan Yıldırım, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, dün akşam Bingöl'de düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Mamak'ta bulunan babaevine getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak Cebeci Şehitliği'ne götürüldü. Bu sırada şehidin annesi Emine ve ablası Burcu Yıldırım gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ablası Burcu Yıldırım, askeri aracın geçişi sırasında asker selamı vererek şehit kardeşini uğurladı. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: İHA