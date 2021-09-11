Hadise, kendisini gözetleyen adamı savcılığa verdi

Ocak ayında gerçekleşen olay , Hadise'nin oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine sanatçıyı sormasıyla başladı. Siteden geri çevrilen adam gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden geldi. Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirse de sanatçı olayı pek umursamadı.Ertesi gün Tarık D'nin tekrar sitenin önüne gelip aracıyla kapıyı gözetlemeye başladığında iş ciddiyete bindi.

SORUŞTURMA SONA ERDİ

Hadise durumun ciddiyetini fark ederek şahı şikayet etti ve İstanbul Aile Mahkemesi de Tarık D.'nin bir ay süreyle Hadise'ye yaklaşmaması kararını verdi. Başsavcılıkta tamamlanan soruşturmada Hadise, şahısla uzlaşma teklifini reddedince şüpheli hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis davası açıldı.