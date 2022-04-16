Gözetmen(Liman -Antrepo) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gözetmen(Liman -Antrepo) görev tanımı nedir, Gözetmen(Liman -Antrepo) ne iş yapar, Gözetmen(Liman -Antrepo) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gözetmen(Liman -Antrepo) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gözetmen(Liman -Antrepo) Tanımı;

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Gözetmen(Liman -Antrepo) Maaşı Ne Kadar? 2022 Gözetmen(Liman -Antrepo) Maaşları

Gözetmen(Liman -Antrepo) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gözetmen(Liman -Antrepo) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gözetmen(Liman -Antrepo) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.38

Meslek Adı :

Gözetmen (Liman -Antrepo)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maden ve minerallerin liman, depo, antrepo gibi yerlerde yükleme ve boşaltılması sırasında müşterilerin talepleri ve ilgili standartlar doğrultusunda kalite ve miktar kontrolleri ile test ve ölçümler yapan ve raporlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gözetmen (Liman -Antrepo);Taşınır Kontrol Yetkilisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Miktar, kalite ve kantar gözetimi yapmak,

b)Stoktan standarda uygun numune almak,

c)Yükleme, tahliye miktar kontrolleri yapmak,

d)Isı nem kontrolleri yapmak, e)Draf survey ile miktar tespiti yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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