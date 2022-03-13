Gözleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gözleme Ustası maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gözleme Ustası pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gözleme Ustası nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gözleme Ustası olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gözleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Gözleme Ustası Maaşları

Gözleme Ustası maaşı ortalama olarak aylık 9450_TL'dir. En düşük Gözleme Ustası maaşı 8150_TL, En yüksek ise 10750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gözleme Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9411.02

Meslek Adı :

Gözleme Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gözleme çeşitlerini (kıymalı, peynirli, patatesli, vb.) hazırlama ve pişirme becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gözlemeci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Gözleme hamurunu yoğurmak, hamur yumaklarını hazırlamak,

d) Hamur yumaklarını bir kaba koyup üzerlerine nemli bir bez örterek bir süre dinlendirmek,

e) Gözleme harcını hazırlamak(kıymalı, patatesli, peynirli, ıspanaklı, vb.),

f) Oklavayla yuvarlak yufkalar açmak,

g) Gözleme harcını yufkanın üzerine yaymak, ikinci yufkayla üstünü kapatmak, kenarlarını bastırarak yapıştırmak,

h) Ocağı hazırlamak, kızgın sac üzerinde gözlemeleri pişirmek,

i) Gözlemeleri yağ ile yağlamak, keserek servise hazır hale getirmek,

j) Kullandığı araç, gereç ve malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak,

k) Eksilen ve biten malzemeleri temin etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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