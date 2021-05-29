Gözler 31 Mayıs'taki Kabine toplantısına çevrildi! Kafe, restoran, sokağa çıkma yasağı...

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından başlayan kademeli normalleşmenin ilk sahfası olan 2 haftalık sürecin sona ermesine sayılı günler kala gözler kabine toplantısına çevrildi. 31 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısında normalleşme sürecine ilişkin kararlar alınacak.

RESTORAN VE LOKANTALAR AÇILACAK MI?

Özellikle Ramazan Ayı'ndan bu yana paket servis olarak hizmet veren restoran ve kafelerin, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde belirlenen kurallarlara vatandaşlara yeniden hizmet vermesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerinin de değerlendirileceği toplantıda saatlerde değişiklik yapılması bekleniyor. Öte yandan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında da yeni bir karar alınması bekleniyor.

BAKAN KOCA'NIN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda yerli aşı çalışmaları ve aşılama programının da masaya yatırılması bekleniyor.

KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Toplantı sonrasındaysa alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.