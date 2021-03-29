Gözler Beştepe'de: Kabine toplanıyor! Vaka sayılarının hızla artması yasakları getirecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni tip koronavirüs süreciyle mücadele döneminde kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte uygulanan il bazlı gevşeme kuralları, pozitif vaka sayılarında ani ve hızlı yükselişleri beraberinde getirirken toplantıda, ramazan ayı öncesi yeni kısıtlama kararlarının alınması bekleniyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde 1 Mart'tan itibaren uygulanan bölgesel kademeli normalleşme kapsamında birçok kent kırmızı renge dönerek 'çok yüksek riskli il' kategorisine girdi. Mutant versiyonun da ortaya çıkması ve diğer virüsten çok daha hızlı ve kolay yayılması sebebiyle artan vaka sayılarına vatandaşların tedbirsizliği de eklenince yeni kısıtlama kararları gündeme geldi.

Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda kritik yüzde 80 barajının aşıldığı vaka sayısına karşı ramazan ayı öncesinde yeni tedbirler uygulanması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddesini oluşturacak konular şöyle:

AŞI TEDARİKİ VE UYGULAMASI

Bilim Kurulu üyelerinin 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda verilen kararlar kapsamlı şekilde ele alınacak olup aşılama ile ilgili son durum değerlendirilecek. Aşı tedarikinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ve tam normalleşmeye geçiş gündeminin de toplantıda planlanması bekleniyor.

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde ülkeye sevkiyatı gerçekleşen BioNTech aşılarının dağıtım, saklama ve uygulanması sürecine ilişkin planlama da gündemde olacak.

RİSK HARİTASINDA SON DURUM

Okulların kısmi olarak açılmasıyla birlikte risk kategorisinde kırmızı renge dönüşen iller için de yeni kısıtlamalar değerlendirilecek.

1 Mart itibari ile kısıtlamalar kaldırılırken salgının seyrine ilişkin bir hesaplama yapılmıştı. Ancak günlük vaka sayılarındaki artış hesaplanandan daha hızlı oldu. Bunda kurallara uyulmamasının ve yeni mutant virüsün daha çabuk bulaşmasının etkisi büyük.

TERÖRLE MÜCADELE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da terörle mücadeleye ilişkin Kabine'ye bilgi vermesi bekleniyor.

KARADENİZ'DE KAPANMA

Nüfusa göre vaka sayısının en yüksek olduğu il Samsun'da alınan tedbirlere rağmen vaka sayısında kontrol sağlanamazken Samsun ve benzeri kentlerde hızla artan vakalara karşı sağlık sisteminin çökmesi söz konusu. Bu nedenle bu illerde tam kapanma uygulanabileceği gündeme gelirken kente giriş - çıkışların da yasaklanması ihtimali üzerinde duruluyor.

TOPLANMALAR İÇİN YENİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Önümüzdeki süreçte iller durumlarına göre artan vaka sayılarını düşürmek için düğün, taziye, park alanları gibi insanların toplantığı alanlar için farklı uygulamalar gündeme gelecek.

Bu uygulamalar için de test sonuçlarını pozitif çıkma oranı, yoğun bakımların sağlık alt yapısının durumu, yoğunluk, salgının yükselme trendi gibi kriterlere bakılacak.

RAMAZAN TEDBİRLERİ

13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayına özel önlemler de gündeme gelecek. Ancak Ramazan ayına ilişkin kararların bugünkü değil bir sonraki Kabine toplantısında kesinleşmesi bekleniyor.

Duruma göre camiler ve teravih namazları, 65 yaş üstünün toplu taşıma araçlarını kullanması gibi konularda iller kararlar alabilecek.