Gözler bu toplantıda: Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını bugün açıklayacak. TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları değerlendiren Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, TCMB'nin gerekeni yapmak için hazır olduğunu belirterek Merkez Bankası’nın büyük olasılıkla politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18’e çıkarabileceğini beklentisini paylaştı.

Sputnik'in haberine göre, Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB’nin enflasyonu sürdürülebilir bir temelde aşağı çekmek için reel faiz oranlarını yukarıda tutmak zorunda olacağını aktardı.

ARTIŞ, 100 BAZ PUANDAN YÜKSEK OLABİLİR

TCMB’nin politika faizini 100 baz puan artırabileceğini kaydeden Tuvey, daha yüksek bir artışın da sürpriz olmayacağını belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

ŞUBAT AYINDA SABİT TUTULMUŞTU

Son toplantıda, Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır." ifadelerine yer verildi.