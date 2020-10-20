Gözler kabine toplantına çevrildi! Üniversiteler açılacak mı? Erdoğan kararı açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanacak.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Bugün gerçekleşecek kabine toplantısının saat 15.00'de başlaması bekleniyor. Kabinenin gündeminde iç ve dış konular bulunuyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Ülkemizde ve dünyada süren koronavirüs salgını kabinenin gündeminde yer alan en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Normalleşme süreciyle birlikte uygulanan tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs (Kovid-19) salgındaki son durum ve aşı çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin olarak bilgilendirmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da koronavirüs denetimleri ve tedbirlere ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

Salgının gölgesinde başlayan yüz yüze eğitim süreci de gündemde olacak. İlkokul 8 ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitim başlarken yeni sınıfların eğitime başlayıp başlamayacağı kabine toplantısında belli olacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelerde yüz yüze eğitime kısa sürede başlanacağını söylemesinin ardından üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

YENİ BÜTÇE

TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasının ardından 2021 yılı bütçesi ve istihdam paketi meclise geldi. Bu kapsamda kabine, TBMM çalışmalarını da masaya yatıracak.

AZERBAYCAN'A VERİLECEK DESTEKLER

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ihlal edilen ateşkes ve sonrasında gelen ihlaller ve Türkiye'nin Azerbaycan'a destekleri değerlendirilecek.

DOĞU AKDENİZ, İDLİB, LİBYA VE TERÖRLE MÜCADELE

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in bölgeye gitmesinin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında gerilen ilişkiler ve atılması planlanan adımlar ele alınacak.

Suriye'nin İdlib kentindeki ve Libya'daki son durum da görüşülecek.

Terörle mücadeledeki son durum da kabinenin gündeminde yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlar ele alınacak.