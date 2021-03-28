Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin görüşlerinin yanı sıra artan pozitif vaka sayılarının da istişare edileceği toplantıda yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

RENK HARİTASI DEĞİŞECEK Mİ?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, aşılama uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte 1 Mart tarihinden itibaret başlatılan kademeli normalleşme, pozitif vaka sayılarında yükselişe neden oldu.

Dün açıklanan verilerde günlük vaka sayısının 30 bin sınırını aştığı görülürken gözler de yarın yapılması planlanan Kabine Toplantısına çevrildi. Normalleşme sürecinin ele alınacağı toplantıda, özellikle nüfusun yoğun olduğu metropol kentler İstanbul, Ankara ve İzmir'de artan vakalar bu şehirlerin risk haritasında renginin değişmesini gündeme getirirken Bakanlar Kurulunun yeni önlemleri devreye sokması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kademeli normalleşme sürecine girilmesilye birlikte Kabine Toplantılarının da 15 günde bir gerçekleştirileceği ifade edilmiş ve son toplantı 15 Mart tarihinde yapılmıştı.

Bu kapsamda 30 Mart tarihinde diğerinin yapılması beklenen Kabine Toplantısı için verilebilecek en net tarih, resmi bir açıklama gelmediğinden dolayı, önümüzdeki hafta içi herhangi bir gündür.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 13 - 19 Mart tarihli illere göre 100 binde vaka sayılarının yer aldığı koronavirüs haritasında yer alan rakamalr korkutucu boyutlara ulaştı.

Bakan Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

13 - 19 MART ORANSAL VAKA SAYILARI (100 BİNDE)

İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69),

Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78),

Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08),

Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53),

Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56),

Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31),

Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52),

Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07),

Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91),

Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89),

Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7),

Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31),

Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33),

Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14),

Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15),

Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33),

İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3),

Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64),

Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65),

Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26),

Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04),

Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52),

Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42),

Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72),

İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42),

Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16),

Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97)."