Gözler kritik kabine toplantısında! Okullar, restoran ve lokantalar açılacak mı ?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kritik gündem maddelerini görüşmek üzere bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ programı nedeniyle geçen hafta yapılamayan kabine toplantısı üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek. Saat 15.30'da Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesini koronavirüs kısıtlamalarında atılacak adımlar oluşturacak.

KABİNENİN GÜNDEMİNDE YER ALAN KONULAR

Toplantıda 65 yaş ve 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esneme olup olmayacağı değerlendirilecek.

Son günlerde koronavirüs vakalarında yaşanan artış ve illerdeki son duruma ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacak. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun önerilerini de kabine üyelerin aktaracak.

Öte yandan salgın nedeniyle paket ve al- gel şeklinde hizmet veren lokanta, kafe ve restoranların durumu da görüşülecek. Bu konuya ilişkin olarak Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirme yapılacak.

REFORM ÇALIŞMALARI

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarında son durumun da kapsamlı şekilde değerlendirileceği kabinede şubat ayı içinde açıklanması beklenen reform çalışmaları ve AB ile sürdürülen temaslarla ilgili de son değerlendirmeler yapılacak.

LOKANTA VE RESTORANLAR AÇILIYOR MU?

Lokanta, restoran ve kafelerin vaka sayısına bağlı olarak kademeli, sınırlı kapasiteyle ve HES kodu sorgulamasıyla mart ayında açılabileceği belirtiliyor. Erdoğan bu konuya ilişkin olarak 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, “Restoran işletmeciliği konusu ile ilgili olarak ise kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Elimize gelen verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir” diyerek mekanlarına açılmasıyla ilgili açık kapı bırakmıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabinede 15 Şubat’ta bitecek ara tatilin ardından başlayacak ikinci yarıyılla ilgili de değerlendirmeler yapılacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 15 Şubat'ta açılması için çalışmalar yaparken Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri öğretmenlerin aşılanmadan okulların açılmasını istemezken 15 Mart tarihini işaret etmişti. Okulların vaka sayısına ve aşılama oranına bağlı olarak 15 Mart’tan itibaren belli sınıfların kademeli şekilde yüz yüze eğitime başlaması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Okulların açılmasına dönük yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kabineye bilgilendirme yapacak.

TEMEL GIDA FİYATLARINDA YAŞANAN FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Beştepe’deki toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar olacak. Alınacak yeni önlemler ve sektörel bazlı verilecek destekler de kabinede görüşülecek. Bu kapsamda piyasadaki aşırı fiyat artışlarının, şikâyet mekanizmasının da etkin şekilde işletilerek, daha yakından takip edilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz cuma günü bu konuya ilişkin olarak, “Şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede vesaire; hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ve bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette, aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Ben buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza zulmetmeyin” diye konuşmuştu.