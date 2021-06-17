Gözler Merkez Bankası'nda: Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin beklentisi, sabit tutulması yönünde!

Bugün yapılacak toplantının ardından faiz kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun kararı heyecanla bekleniyor. Ekonomistler, TCMB'nin bu toplantıda da faizi sabit tutmasını bekliyor.

KARAR, 14.00'TE AÇIKLANACAK

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası, faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Metindeki ifadeler dikkatle izlenecek.

Önceki toplantılarda beklenen faiz indirimini pas geçen ancak metinlerinde faiz indirimine yönelik hazırlık yaptığı izlenimini veren TCMB'de, Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında Ağbal döneminde metne giren "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri çıkarılmıştı.

BEKLENTİLER, SABİT TUTULMASI YÖNÜNDE

Uzmanlar, TCMB'nin Fed toplantısının ardından vereceği karar kadar metindeki ifadelerin de piyasaları etkileyeceğini belirtiyor. Beklentiler bu toplantıda da TCMB'nin faizi sabit bırakması yönünde.