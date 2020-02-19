Gözler Merkez’in faiz kararında
Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını bugün satt 14.00'da açıklayacak.
Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını bugün satt 14.00'da açıklayacak.
Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına odaklandı. Yılın ilk toplantısında faizi 75 baz puan indirerek yüzde 11,25 seviyesine çeken Merkez Bankası'nın bugün bir indirime daha gitmesi bekleniyor.
Yılın ikinci faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak. Dolar, faiz kararının açıklanacağı güne 6,06 liradan euro 6,54 liradan başladı.
Kaynak: İHA
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