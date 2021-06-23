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Turan Çevik

Turan Çevik

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Gözlerin

Gözlerinden kaçıyorum, kör diyarlara
Divane gönlümü, hor görmesinler
Yaslı dereler gibi, kıvrılıp akıyorum
Ağlayan hayaller, iz sürmesinler 

Gündüz güneş, gece ay mı gözlerin
Her arşında, karşımda dikilirsin
Zifiri karanlığa sarılmış, kefen mi?
Kirpiğinde kaybettim zaman duygularımı
Gece midir, sabah mıdır gözlerin

Beni, bir şehla bakışınla efsunladın 
Nazarın bir heyula gibi çöktü üstüme
Rindi şey da gibi feza da dönüyorum
Aynalar, def çalıp sır vermesinler

Ağlayan alev, gülen kor mu gözlerin
Her bakışta yüreğimi közlersin
Mevlevi postunda oturmuş, saki mi?
Nihan gözlerinde kaybettim yolumu 
Kehribar mı, duman mıdır gözlerin

Gözlerin, her gece gözlerimde gezinir
Pembe gülüşleriyle, düşlerimi hapseder
Şafağın kanadına, takılıp kaçıyorum
Yüce dağlar ser verip, yol vermesinler.

Gülen Azrail, Hafaza meleği mi gözlerin
Çatınca yüreğimi hafakanlar basıyor 
Maşuk kisvesine bürünmüş, cellât mı?
Sensiz çeşm-i giryan, seninle şem ü pervaneyim
Zehr-i aşk mı, ab-ı hayat mı gözlerin

Aldım yüreğimi elime, ecelden kaçıyorum
Gözlerin değmediği, Kaf dağında bir yere
 

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