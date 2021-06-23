Gözlerin

Gözlerinden kaçıyorum, kör diyarlara

Divane gönlümü, hor görmesinler

Yaslı dereler gibi, kıvrılıp akıyorum

Ağlayan hayaller, iz sürmesinler

Gündüz güneş, gece ay mı gözlerin

Her arşında, karşımda dikilirsin

Zifiri karanlığa sarılmış, kefen mi?

Kirpiğinde kaybettim zaman duygularımı

Gece midir, sabah mıdır gözlerin

Beni, bir şehla bakışınla efsunladın

Nazarın bir heyula gibi çöktü üstüme

Rindi şey da gibi feza da dönüyorum

Aynalar, def çalıp sır vermesinler

Ağlayan alev, gülen kor mu gözlerin

Her bakışta yüreğimi közlersin

Mevlevi postunda oturmuş, saki mi?

Nihan gözlerinde kaybettim yolumu

Kehribar mı, duman mıdır gözlerin

Gözlerin, her gece gözlerimde gezinir

Pembe gülüşleriyle, düşlerimi hapseder

Şafağın kanadına, takılıp kaçıyorum

Yüce dağlar ser verip, yol vermesinler.

Gülen Azrail, Hafaza meleği mi gözlerin

Çatınca yüreğimi hafakanlar basıyor

Maşuk kisvesine bürünmüş, cellât mı?

Sensiz çeşm-i giryan, seninle şem ü pervaneyim

Zehr-i aşk mı, ab-ı hayat mı gözlerin

Aldım yüreğimi elime, ecelden kaçıyorum

Gözlerin değmediği, Kaf dağında bir yere

