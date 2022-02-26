Gözlük Çerçeve İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gözlük Çerçeve İmalatçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gözlük Çerçeve İmalatçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gözlük Çerçeve İmalatçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gözlük Çerçeve İmalatçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gözlük Çerçeve İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gözlük Çerçeve İmalatçısı Maaşları

Gözlük Çerçeve İmalatçısı maaşı ortalama olarak aylık 7650_TL'dir. En düşük Gözlük Çerçeve İmalatçısı maaşı 6350_TL, En yüksek ise 8950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gözlük Çerçeve İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.14

Meslek Adı :

Gözlük Çerçeve İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Gözlük Çerçeve İmalatçısı Güncel

Meslek : EVET

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