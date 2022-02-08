Gözlükçü-Optik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gözlükçü-Optik maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gözlükçü-Optik pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gözlükçü-Optik nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gözlükçü-Optik olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gözlükçü-Optik Maaşı Ne Kadar? 2022 Gözlükçü-Optik Maaşları

Gözlükçü-Optik maaşı ortalama olarak aylık 9350_TL'dir. En düşük Gözlükçü-Optik maaşı 8050_TL, En yüksek ise 10650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gözlükçü-Optik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3254.01

Meslek Adı :

Gözlükçü-Optik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Optisyenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Gözlükçü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, reçeteye göre gözlük yapma, gözlüklerin bakım, onarım işlemlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gözlükçü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makine ve el aletlerini kullanıma hazır hale getirmek,

b) Gözlük reçetesini incelemek,

c) Reçeteye göre gözlük camı temin etmek,

d) Organik gözlük camlarını boyamak,

e) Çerçeveyi kontrol etmek,

f) Çerçevenin kalıbını çıkarmak,

g) Gözlük camlarını kesmek,

h) Glasant (çerçevesiz gözlük) için cam delmek,

i) Nylor çerçeve camlarına misina kanalı açmak,

j) Çerçeveye cam monte etmek,

k) Glasant montajı yapmak,

l) Gözlüklere klip hazırlamak,

m) Gözlüğün temizliğini yapmak,

n) Gözlükten kaynaklanan problemleri tespit etmek,

o) Asetat çerçeve kırıklarını yapıştırmak, menteşelerini yenilemek,

p) Metal çerçeve kırıklarının kaynaklarını yapmak, kol terminallerini yenilemek,

q) Deforme olmuş gözlükleri forma sokmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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