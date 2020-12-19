Göztepe 0 - 1 Atakaş Hatayspor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Göztepe, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Göztepe ve Atakaş Hatayspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Göztepe sahasında Atakaş Hatayspor ile 19.12.2020 13:30'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Göztepe, Atakaş Hatayspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Göztepe, Atakaş Hatayspor maç sonucu: Göztepe Atakaş Hatayspor 0 1 Göztepe Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Göztepe, Atakaş Hatayspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:30

Göztepe Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Volkan Bayarslan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Erkan Engin(avar)

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 20. Lamine Gassama, 5. Alpaslan Öztürk, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 68. Dzenan Burekovıc, 30. Yalçın Kayan, 8. Soner Aydoğdu, 12. Guılherme Costa Marques, 7. Halil Akbunar, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 3. Marko Mıhojevıc, 33. Atınç Nukan, 6. Kubilay Sönmez, 10. Jose Marcıo Da Costa, 99. Stefano Napoleonı, 22. Brown Aıde Ideye, 90. Efe Binici, 66. Burak Süleyman, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Kartlar

Sarı Kart Yalçın Kayan 59.dk, Sarı Kart Lamine Gassama 65.dk, Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 77.dk

Oyundan Çıkanlar

Yalçın Kayan 63.dk, Alpaslan Öztürk 79.dk, Lamine Gassama 74.dk, Guılherme Costa Marques 63.dk, Zlatko Trıpıc 63.dk

Oyuna Girenler

Kubilay Sönmez 63.dk, Jose Marcıo Da Costa 79.dk, Obınna Emmanuel Nwobodo 74.dk, Stefano Napoleonı 63.dk, Brown Aıde Ideye 63.dk

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 3. Alexandros Katranıs, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 33. Yavuz Buğra Boyar, 4. Soner Örnek, 16. Mesut Çaytemel, 55. Yusuf Abdioğlu, 2. Burak Can Çamoğlu, 23. Abdurrahman Canlı, 20. Mirkan Aydın, 5. Isaac Sackey, 10. Selim Ilgaz

Teknik Sorumlu

Goller

Mame Bıram Dıouf,60.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Alexandros Katranıs 89.dk, Sarı Kart Jean Claude Bıllong 23.dk

Oyundan Çıkanlar

Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro 90.dk, Adama Traore 80.dk, Babajıde Davıd Akıntole 70.dk

Oyuna Girenler

Abdurrahman Canlı 90.dk, Isaac Sackey 80.dk, Selim Ilgaz 70.dk

Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 26 15 2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 23 11 3 Fenerbahçe 12 7 2 3 22 16 23 6 4 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 21 -1 5 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 6 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 19 2 7 Göztepe 13 4 6 3 19 14 18 5 8 Gaziantep FK 11 4 6 1 17 14 18 3 9 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 18 1 10 Yeni Malatyaspor 11 4 4 3 14 13 16 1 11 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 15 4 12 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 13 Çaykur Rizespor 11 4 3 4 16 18 15 -2 14 Trabzonspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 14 -4 16 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 11 -3 17 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 11 -8 18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 9 -10 20 MKE Ankaragücü 11 2 2 7 13 19 8 -6 21 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları