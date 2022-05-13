Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, ilk yarısında 9 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

11. dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaşlı iki futbolcunun uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo'nun iki vuruşunda da kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Beşiktaş'ta ilk sarı kartını 9. dakikada gören Roiser, 19. dakikada Baku'ya yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın cezası sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, saha sahasının sol çaprazında topla buluşan Larin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

32. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Emirhan'ın sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Montero'nun yaptığı ortada, meşin yuvarlakla son olarak penaltı noktasında Josef buluştu. Bu oyuncu topu filelerle buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

36. dakikada Berkan Emir'e faul yapan Josef hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Ümit Öztürk, sarı kartı iptal ederek Josef'e direkt kırmızı kart gösterdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

66. dakikada Tijanic'in ceza sahasında sert şutunda, kaleci Emre'nin önlediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

74. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Necip Uysal'a yaptığı hareketin ardından Jahovic sarı kartla cezalandırıldı. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, sarı kartını iptal edip Jahovic'e kırmızı kart gösterdi.

90+1. dakikada Baku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ege'nin şutunda, kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakayı Beşiktaş 2-0 galip tamamladı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli (Dk. 46 Kerim Alıcı), Mihojevic (Dk. 63 Ege Özkayımoğlu), Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Jahovic), Berkan Emir, Atakan Çankaya (Dk. 84 Efe Can Saçıkara), Arslanagic, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic (Dk. 90+2 İzzet Furkan Malak), Di Santo

Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Welinton (Dk. 12 Necip Uysal), Montero, Rosier, Josef, Emirhan İlkhan (Dk. 46 Hutchinson), Ghezzal (Dk. 64 Can Bozdoğan), Umut Meraş, Larin (Dk. 64 Batshuayi), N'Koudou (Dk. 22 Kenan Karaman)

Goller: Dk. 27 Larin, Dk. 32 Josef (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 19 Rosier, Dk. 36 Josef (Beşiktaş), Dk. 74 Jahovic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Murat Paluli, Dk. 31 Atakan Çankaya, Dk. 55 Di Santo, Dk. 60 Yalçın Kayan, Dk. 83 Ege Özkayımoğlu, Dk. 86 Kerim Alıcı (Göztepe), Dk. 45 Emre Bilgin, Dk. 87 Batshuayi (Beşiktaş)