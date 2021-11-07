Göztepe 0-2 Konyaspor | MAÇ SONUCU Süper Lig'de futbol heyecanı 12. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

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Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya girildi. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Konyaspor takımları karşı karşıya geldi. İki takımın da önemli pozisyonlar yakaladığı karşılaşmada Konyaspor, rakibi 1-0 mağlup etti. ANTALYASPOR 0-2 ALTAY MAÇ SONUCU Dk. 25 ve 72 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor) Kırmızı kart: Dk. 45 Yalçın Kayan (Göztepe) Sarı kartlar: Dk. 27 Arslanagic, Dk. 63 Lourency, Dk. 89 Murat Paluli (Göztepe), Dk. 37 Bytyqi, Dk. 45+9 Guilherme, Dk. 85 Skubic (İttifak Holding Konyaspor) İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 55. dakikasında ceza sahası dışından Tijanic'in sert şutunda direkten dönen topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. 70. dakikada Lourency'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ideye Brown'ın kafa vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti. 72. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Serdar'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2 Göztepe'de 79. dakikada sakatlanan Kerim Alıcı, tedavisinin ardından bir süre sahada kalmasına rağmen oyuna devam edemedi. Oyuncu değiştirme hakkı kalmayan Göztepe, müsabakayı 9 kişiyle tamamladı. İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.