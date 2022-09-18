Göztepe 1 - 0 Altınordu | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 6. hafta maçında Göztepe evinde ağırladığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Göztepe 1 - 0 Altınordu | MAÇ SONUCU

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mesut Emre Kesik (Dk. 75 Tarık Çamdal), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Hasic (Dk. 46 Mamah), Yalçın Kayan (Dk. 75 Ali Akman), Emre Çolak (Dk. 86 Palmer), Yasin Öztekin, Tijanic, Hüsamettin Yener (Dk. 58 Kvasina)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı (Dk. 86 Rahmi Salih Kaya), Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 46 Yusuf Can Esendemir), Safa Kınalı (Dk. 51 Metehan Yılmaz), Muzaffer Kocaer (Dk. 69 Emre Oymak), Kürşad Sürmeli, Emircan Gürlük, Kubilay Aktaş, Ahmet Dereli (Dk. 69 Bertuğ Bayar)

Gol: Dk. 82 Yasin Öztekin (Penaltıdan) (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 47 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 41 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 81 Ahmet İlhan Özek (Yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Erdi Dikmen (Altınordu)

Göztepe 1 - 0 Altınordu | MAÇ SONUCU

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