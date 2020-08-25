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  3. Göztepe 1-2 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Göztepe 1-2 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de yeni sezon hazırlık kamplarında bulunan takımlar, 11 Eylül'de açılacak sezon öncesinde hazırlık maçlarına devam ediyor. Afyon'da kamp yapan Göztepe ve Ankaragücü, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Ankaragücü, ilk hazırlık maçında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kaldı. 11 Eylül'de başlayacak ligler için kamplarını sürdüren takımlar, yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarını sürdürüyor. Afyon'da bulunan iki takım, Göztepe ve Ankaragücü, bugün yapacakları hazırlık maçı ile birbirlerini deneyecek. Göztepe, geçtiğimiz sezonu, 42 puanla 11. sırada bitirmişti. Ankaragücü ise 32 puanla 18. sırada bitirdi. Ancak TFF'nin aldığı küme düşmenin kaldırılması kararı ile Süper Lig'de kaldı. 

Göztepe 1-2 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Göztepe ile Ankaragücü arasında oynanan hazırlık maçı, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maça hızlı başlayan Göztepe, henüz 2. dakikada Ege Özkayimoğlu ile 1-0 öne geçti. Ancak maçta üstünlüğünü koruyamayan İzmir ekibi, Ankaragücü'nün gollerine engel olamadı. 

Ankaragücü, 18. dakikada tecrübeli oyuncusu Ante Kulusic ile karşılaşmayı 1-1'e getirdi. Mücadele, uzun süre boyunca 1-1'lik sonuçla devam etti. Ankaragücü'nde  88. dakikada Stelios Kiçiu, karşılaşmanın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Göztepe 1-2 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

HANGİ KANALDA? 

Göztepe - Ankaragücü maçı için şu anlık herhangi bir yayıncı bilgisi bulunmuyor. Beklenilen, karşılaşmanın televizyon ekranlarından ya da sosyal medya hesaplarından naklen olarak yayınlanmaması. Ancak mücadele sona erdikten sonra özet görüntülerini iki kulüp, kendi hesaplarından paylaşabilir. 

Göztepe 1-2 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

İLK 11'LER

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Berkan Emir, Hakan Cinemre, Titi, Gassama, Yalçın Kayan, Mossoro, Efe Binici, Tibet Öniz, Tripic, Ege Özkayımoğlu

Ankaragücü: Friedrich, Kulusic, Kitsiou, Pazdan, Milos, Lukasik, Pinto, Orkan, Lobjanidze, İlhan Parlak, Atila Turan

Onur Çelik
Spor Editörü


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