Göztepe 2 –3 Kasımpaşa | Maç sonucu

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Kendi yarı sahasında Obinna'ya yaptığı baskının ardından topu kapan Hajradinovic'in güzel pasıyla hareketlenen Muleka'nın sağ çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp filelerle buluştu: 1-0.

7. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Kasımpaşalı oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu kapan Cherif Ndiaye meşin yuvarlağı Di Santo'ya bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1. Golden sonra Cherif Ndiaye'nin Evren Eren Elmalı'ya faul yapma ihtimali nedeniyle pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Atilla Karaoğlan gol kararını değiştirmedi.

30. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Tannane'nin şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

43. dakikada Donk'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Kasımpaşa tekrar öne geçti. Ceza sahası dışından topu kaleye göndermek isteyen Evren Eren Elmalı'nın attığı şutta meşin yuvarlak savunma oyuncularından sekti. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Muleka, sol tarafa ilerleyip kaleci İrfan Can'ı geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

74. dakikada Umut Bozok'un ceza sahasına girerken attığı şutta kaleci İrfan Can topu kurtardı.

79. dakikada Göztepe'de Atınç Nukan ve Moubandje'nin sakatlıkları nedeniyle oyun dışına çıktığı sırada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Muleka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-3

81. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar'ın yaptığı ortada Cherif Ndiaye, savunma oyuncularına rağmen topu filelere gönderdi: 2-3

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan (Dk. 78 Yalçın Kayan), Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Moubandje (Dk. 80 Berkan Emir), Tannane (Dk. 73 Jahovic), Cherif Ndiaye, Di Santo (Dk. 46 Halil Akbunar)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Fall (Dk. 66 Umut Bozok), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 89 Rayane Aabid), Hajradinovic (Dk. 89 Spajic), Mortadha, Muleka (Dk. 82 Ahmet Emin Engin)

Goller: Dk. 5 ve 48 Muleka, Dk. 79 Umut Bozok (Kasımpaşa), Dk. 7 Di Santo, Dk. 81 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 32 Aytaç Kara, Dk. 62 Angel, Dk. 82 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 71 Muleka, Dk. 86 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+9 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)