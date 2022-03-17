Göztepe – Alanyaspor maçı canlı izle | Göztepe – Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Göztepe – Alanyaspor maçı canlı izle | Göztepe – Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe ile Alanyaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Göztepe – Alanyaspor maçı canlı izle | Göztepe – Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
GÖZTEPE – ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30.haftasındaki Göztepe – Alanyaspor maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda başladı. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Savranlar yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alıyor.
https://beinsports.com.tr/mac-merkezi/goztepe-aytemiz-alanyaspor/1398426
GÖZTEPE – ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Göztepe – Alanyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GÖZTEPE – ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GÖZTEPE – ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
GÖZTEPE İLK 11
1. İRFAN CAN EĞRİBAYAT
2. KERİM ALICI
15. DINO HUGO ARSLANAGIC
23. ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA
4. KAHRAMAN DEMİRTAŞ
5. OBINNA EMMANUEL NWOBODO
8. SONER AYDOĞDU
34. OUSSAMA TANNANE
7. HALİL AKBUNAR
9. PAPE CHERIF NDIAYE
26. FRANCO MATIAS DI SANTO
ALANYASPOR İLK 11
28. JOSE CARLOS COENTRAO MARAFONA
7. EFECAN KARACA
11. EFKAN BEKİROĞLU
15. CHIDOZIE COLLINS AWAZIEM
18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS
19. NEMANJA MILUNOVIC
21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
23. EMRE AKBABA
24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES
31. CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ
70. OĞUZ AYDIN