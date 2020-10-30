Süper Lig'de 7. hafta maçları arasında Göztepe - Alanyaspor maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Lider Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'in en çok dikkat çeken takımı. Henüz hiç mağlubiyet görmeyen Alanya ekibi, ligde üst üste 3 maçtır kazanıyor. Göztepe, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk ettiği üç karşılaşmada da üçer gol attı ancak bu maçların sadece birini kazanabildi (2B) Göztepe'ye rakip olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Alanyaspor (3B 2M), tek galibiyetini kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada aldı (Eylül 2018'de 1-0). Göztepe'nin Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 37 gole sahne oldu (Göztepe 19-18 Rakipler). Peki, Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 7. hafta maçları arasında Göztepe - Alanyaspor maçı bulunuyor. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi saat 16.00'da başlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan Göztepe - Alanyaspor mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.